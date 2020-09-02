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Разработчики "Новичка" усомнились, что Навального отравили этим веществом

Ранее к такому выводу внезапно пришли немецкие военные токсикологи.

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Фото © AP Photo / Pavel Golovkin / ТАСС

Блогер Алексей Навальный не мог быть отравлен веществом группы "Новичок", так как в таком случае поражения получили бы и окружающие его люди. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на одного из разработчиков отравляющего вещества Владимира Углева.

Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ — зарин, зоман и "Новичок" (А-234) — можно исключить из списка веществ, так как из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди, — сказал он.

Кроме того, доктор химических наук, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", Леонид Ринк, заявил, что симптомы отравления Навального не похожи на действие этого отравляющего вещества. По его словам, у блогера должны были быть судороги и другие клинические проявления. Об этом он рассказал РИА "Новости".

Ранее германские военные токсикологи заявили, что Алексея Навального якобы отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок".

СМИ: Российские криминалисты не нашли в организме и на вещах Навального ядовитых веществ

Блогеру был поставлен конкретный диагноз.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу Омска 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Тем не менее из Германии прибыла группа медиков, которые только на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". С тех пор о его состоянии мало что известно.

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