Разработчики "Новичка" усомнились, что Навального отравили этим веществом

Блогер Алексей Навальный не мог быть отравлен веществом группы "Новичок", так как в таком случае поражения получили бы и окружающие его люди. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на одного из разработчиков отравляющего вещества Владимира Углева.

— Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ — зарин, зоман и "Новичок" (А-234) — можно исключить из списка веществ, так как из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди, — сказал он.

Кроме того, доктор химических наук, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", Леонид Ринк, заявил, что симптомы отравления Навального не похожи на действие этого отравляющего вещества. По его словам, у блогера должны были быть судороги и другие клинические проявления. Об этом он рассказал РИА "Новости".

Ранее германские военные токсикологи заявили, что Алексея Навального якобы отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок".