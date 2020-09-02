В Германии у 19-летнего парня на фоне коронавируса развился диабет I типа

В городе Киле в Германии у 19-летнего парня, переболевшего коронавирусом, развился диабет I типа. Об этом сообщает Nature Metabolism.
Молодой человек жаловался на слабость и боли в районе левого бока. Также он за несколько недель похудел на 12 килограммов. Взяв кровь у пациента, медики заметили, что у него сильно подскочил уровень глюкозы, после чего ему поставили диагноз — диабет I типа. Позднее выяснилось, что ранее парень переболел CoViD-19 в лёгкой форме. Предполагается, что возбудитель мог проникнуть в клетки поджелудочной железы и непосредственно разрушить часть из них, что и спровоцировало развитие диабета.
Учёные разработали тест, позволяющий прогнозировать развитие диабета у младенцевМетодика поможет сразу же начать применять комплекс мер в случае подозрения на развитие заболевания.
Как отмечают медики, взаимосвязь развития диабета и коронавируса пока что не изучена наукой.
Напомним, в самом начале появления новой коронавирусной инфекции специалисты занесли в группу риска пожилых людей, а также пациентов с онкологическими и эндокринными заболеваниями и проблемами с сердцем. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил их выводы. Он отметил, что схемы лечения в РФ и США несколько отличаются.
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