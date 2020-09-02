В Германии у 19-летнего парня на фоне коронавируса развился диабет I типа

Молодой человек жаловался на слабость и боли в районе левого бока. Также он за несколько недель похудел на 12 килограммов. Взяв кровь у пациента, медики заметили, что у него сильно подскочил уровень глюкозы, после чего ему поставили диагноз — диабет I типа. Позднее выяснилось, что ранее парень переболел CoViD-19 в лёгкой форме. Предполагается, что возбудитель мог проникнуть в клетки поджелудочной железы и непосредственно разрушить часть из них, что и спровоцировало развитие диабета.