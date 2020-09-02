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Игроки сборной России с шутками поздравили Черчесова с днём рождения

Перед началом тренировки футболисты вручили подарок главному тренеру.

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Сборная России опубликовала видео в "Твиттере", как футболисты поздравили Станислава Черчесова с днём рождения перед тренировкой. Они вручили ему памятные альбомы с фотографиями, а также майку с цифрой 57. Именно столько исполнилось наставнику главной команды страны.

Вы догнали по возрасту Юрия Валентиновича, — пошутили игроки, намекая на Юрия Жиркова.

Напомним, что наша национальная команда проходит сбор в Новогорске. 3 сентября в Москве состоится матч Лиги наций против Сербии, а 6 сентября — в Будапеште с Венгрией.

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