Игроки сборной России с шутками поздравили Черчесова с днём рождения

Сборная России опубликовала видео в "Твиттере", как футболисты поздравили Станислава Черчесова с днём рождения перед тренировкой. Они вручили ему памятные альбомы с фотографиями, а также майку с цифрой 57. Именно столько исполнилось наставнику главной команды страны.
– Вы догнали по возрасту Юрия Валентиновича.— Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2020
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👏🏻👏🏻👏🏻 Команда поздравила Станислава Черчесова. Душевно и с шутками. Советуем смотреть видео со звуком.
⠀#СборнаяРоссии pic.twitter.com/pTga55XHtT
— Вы догнали по возрасту Юрия Валентиновича, — пошутили игроки, намекая на Юрия Жиркова.
Напомним, что наша национальная команда проходит сбор в Новогорске. 3 сентября в Москве состоится матч Лиги наций против Сербии, а 6 сентября — в Будапеште с Венгрией.