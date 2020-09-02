Игроки сборной России с шутками поздравили Черчесова с днём рождения

Сборная России опубликовала видео в "Твиттере", как футболисты поздравили Станислава Черчесова с днём рождения перед тренировкой. Они вручили ему памятные альбомы с фотографиями, а также майку с цифрой 57. Именно столько исполнилось наставнику главной команды страны.