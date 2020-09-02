Сбежала от Тутберидзе к Бузовой. Загитова только поступила на журфак, а уже стала ведущей

Ежегодно тысячи вчерашних школьников, поступая на журфаки нашей страны, мечтают однажды оказаться в телевизоре. Исключением не стала даже олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая решила штурмовать направление "продюсирование и культурная политика" на факультете журналистики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Вот только у прославленной фигуристки путь к мечте получился намного быстрее, чем у простых смертных. Буквально вчера её зачислили в университет (с невероятно низкими баллами, Алина стала 113-й из 115 человек), а уже сегодня Загитова — новая ведущая популярнейшего проекта "Ледниковый период"!
Блат за Олимпиаду? Загитова поступает на журфак с ничтожными балламиВчера олимпийская чемпионка Алина Загитова получила аттестат об окончании школы. Дальше её ждёт факультет журналистики в РАНХиГС. Фигуристка призналась, что равняется на ведущую Екатерину Андрееву и хочет вести спортивные программы. Но фанаты ждут её возвращения на лёд.
Возвращение культового проекта на большие экраны задумывалось ещё в 2019 году, и изначально Алину Загитову, которая как раз приостановила карьеру, хотели привлечь в качестве участницы. Олимпийская чемпионка отказалась, и тогда шоу-раннеры сделали ставку на других звёзд. Хедлайнером от мира шоубиза стала Ольга Бузова — самый популярный человек российского "Инстаграма", участие которой должно привести 22-миллионную армию её подписчиков на телевизионную платформу. С точки зрения медийности замена получилась равноценной.
Загитова тем временем вернулась к тренировкам, заявляла о готовности снова соревноваться и хотела поступить в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, чтобы стать тренером, как Этери Тутберидзе. Но планы олимпийской чемпионки резко изменились: она вдруг решила, что хочет стать журналистом, вести спортивные программы, и отправилась изучать ремесло в РАНХиГС. В "Ледниковом периоде" очень быстро сориентировались и предложили Алине самую крутую журналистскую практику, о которой только может мечтать первокурсница журфака, — работу ведущей на главном телеканале страны!
Во всём этом идеально складывающемся пазле возникает только один неудобный вопрос: а как же возвращение в большой спорт? Ещё после объявления списка участников этапов Кубка России, среди которых Алины не оказалось, было ясно, что она выбрала шоу-бизнес, а не спорт. Но даже после этого самые яростные поклонники Загитовой-фигуристки верили, что она всё же вернётся, ведь в сентябре будут контрольные прокаты сборной России, на которых она точно должна появиться.
Загитова всех обманула. Махнула рукой на возвращение в спорт и выбрала шоу-бизнесФедерация фигурного катания объявила состав участников Кубка России, среди которых нет Алины Загитовой. Это значит, что олимпийская чемпионка не сможет поехать ни на чемпионат России, ни на другие другие турниры — то есть снова пропускает сезон. Её активные тренировки были лишь иллюзией возвращения, на самом деле она выбрала шоу-бизнес.
Всё ещё верите? Серьёзно, хватит. Все мы обожаем потрясающие программы, которые подарила нам Алина Загитова, восхищаемся её спортивным духом и никогда не забудем её олимпийское золото. Но с ней как с действующей фигуристкой нужно прощаться. Это не хорошо и не плохо, просто это так. Осенью у неё началась учёба в вузе, вот-вот стартует "Ледниковый период", появилось ещё несколько новых спонсоров, которым тоже нужно уделить внимание. А под Новый год ещё и новые фигурные шоу стартуют. Куда в таком плотном графике вставлять тренировки и соревнования?! Когда успевать разучивать четверные прыжки, когда вокруг ещё столько всего интересного?!
Участие в "Ледниковом периоде" придаст и без того запредельной популярности Загитовой новый всплеск. Татьяна Навка рассказывала, что её даже после олимпийского золота не узнавали на улицах, а вот после шоу — началось. У Алины сейчас при всей её медийности нет даже миллиона подписчиков в "Инстаграме", когда у той же Бузовой — 22 миллиона. А ведь Ольга при всей многогранности её талантов даже Мемориал Непелы не выигрывала.
Загитова теперь звезда шоубиза, и ей остаётся только пожелать удачи на этом поприще. Её история в фигурном катании, кажется, уже дописана.
Думаю, на 80 процентов Алина приняла решение о завершении карьеры. Я работал в "Ледниковом периоде" 12 лет, каждый вторник — это съёмки с утра до ночи. Но раз Алина на это идёт, значит, у неё есть некий план отхода. А бороться с девочками, которые делают четверные, будет нереально тяжело. Да и, честно говоря, зачем ей это всё нужно? Она всё выиграла
Александр Жулин
Тренер по фигурном катанию
Кстати говоря, Евгения Медведева тоже в своё время была ведущей "Ледникового периода". Правда, на детской версии проекта. А вот Алину Загитову, как и на Олимпиаде в Пхёнчхане, снова "не удержали в юниорах".
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