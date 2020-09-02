Сбежала от Тутберидзе к Бузовой. Загитова только поступила на журфак, а уже стала ведущей

Ежегодно тысячи вчерашних школьников, поступая на журфаки нашей страны, мечтают однажды оказаться в телевизоре. Исключением не стала даже олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая решила штурмовать направление "продюсирование и культурная политика" на факультете журналистики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Вот только у прославленной фигуристки путь к мечте получился намного быстрее, чем у простых смертных. Буквально вчера её зачислили в университет (с невероятно низкими баллами, Алина стала 113-й из 115 человек), а уже сегодня Загитова — новая ведущая популярнейшего проекта "Ледниковый период"!

Возвращение культового проекта на большие экраны задумывалось ещё в 2019 году, и изначально Алину Загитову, которая как раз приостановила карьеру, хотели привлечь в качестве участницы. Олимпийская чемпионка отказалась, и тогда шоу-раннеры сделали ставку на других звёзд. Хедлайнером от мира шоубиза стала Ольга Бузова — самый популярный человек российского "Инстаграма", участие которой должно привести 22-миллионную армию её подписчиков на телевизионную платформу. С точки зрения медийности замена получилась равноценной.

Загитова тем временем вернулась к тренировкам, заявляла о готовности снова соревноваться и хотела поступить в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, чтобы стать тренером, как Этери Тутберидзе. Но планы олимпийской чемпионки резко изменились: она вдруг решила, что хочет стать журналистом, вести спортивные программы, и отправилась изучать ремесло в РАНХиГС. В "Ледниковом периоде" очень быстро сориентировались и предложили Алине самую крутую журналистскую практику, о которой только может мечтать первокурсница журфака, — работу ведущей на главном телеканале страны!

Во всём этом идеально складывающемся пазле возникает только один неудобный вопрос: а как же возвращение в большой спорт? Ещё после объявления списка участников этапов Кубка России, среди которых Алины не оказалось, было ясно, что она выбрала шоу-бизнес, а не спорт. Но даже после этого самые яростные поклонники Загитовой-фигуристки верили, что она всё же вернётся, ведь в сентябре будут контрольные прокаты сборной России, на которых она точно должна появиться.

Всё ещё верите? Серьёзно, хватит. Все мы обожаем потрясающие программы, которые подарила нам Алина Загитова, восхищаемся её спортивным духом и никогда не забудем её олимпийское золото. Но с ней как с действующей фигуристкой нужно прощаться. Это не хорошо и не плохо, просто это так. Осенью у неё началась учёба в вузе, вот-вот стартует "Ледниковый период", появилось ещё несколько новых спонсоров, которым тоже нужно уделить внимание. А под Новый год ещё и новые фигурные шоу стартуют. Куда в таком плотном графике вставлять тренировки и соревнования?! Когда успевать разучивать четверные прыжки, когда вокруг ещё столько всего интересного?!

Участие в "Ледниковом периоде" придаст и без того запредельной популярности Загитовой новый всплеск. Татьяна Навка рассказывала, что её даже после олимпийского золота не узнавали на улицах, а вот после шоу — началось. У Алины сейчас при всей её медийности нет даже миллиона подписчиков в "Инстаграме", когда у той же Бузовой — 22 миллиона. А ведь Ольга при всей многогранности её талантов даже Мемориал Непелы не выигрывала.

Загитова теперь звезда шоубиза, и ей остаётся только пожелать удачи на этом поприще. Её история в фигурном катании, кажется, уже дописана.

Думаю, на 80 процентов Алина приняла решение о завершении карьеры. Я работал в "Ледниковом периоде" 12 лет, каждый вторник — это съёмки с утра до ночи. Но раз Алина на это идёт, значит, у неё есть некий план отхода. А бороться с девочками, которые делают четверные, будет нереально тяжело. Да и, честно говоря, зачем ей это всё нужно? Она всё выиграла Александр Жулин Тренер по фигурном катанию