Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Бориса Клюева

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким народного артиста РФ Бориса Клюева в связи со смертью актёра. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Борис Клюев принадлежал к блистательной плеяде актёров — хранителей легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа, — говорится в сообщении.

Путин отметил, что актёра уважали коллеги и искренне любили зрители за профессиональное мастерство и преданность делу. Президент уверен, что Клюев оставил о себе добрую память в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека и ценил его щедрый и самобытный талант.