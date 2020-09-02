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Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Бориса Клюева

Президент отметил, что актёр оставил о себе "добрую память в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека".

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким народного артиста РФ Бориса Клюева в связи со смертью актёра. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Борис Клюев принадлежал к блистательной плеяде актёров — хранителей легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа, — говорится в сообщении.

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Он отметил, что народный артист России никогда "не был заносчив".

Путин отметил, что актёра уважали коллеги и искренне любили зрители за профессиональное мастерство и преданность делу. Президент уверен, что Клюев оставил о себе добрую память в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека и ценил его щедрый и самобытный талант.

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Она отметила, что народный артист РФ навсегда останется в её сердце и сердцах зрителей.

Напомним, народный артист России скончался накануне на 77-м году жизни. Клюев более двух лет боролся с раком лёгких, что и стало причиной смерти. Прощание с актёром пройдёт 4 сентября в Малом театре.

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