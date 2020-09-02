У Берлускони обнаружили коронавирус

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом, сообщает агентство Adnkronos со ссылкой на лечащего врача политика Альберто Зангрилло.
— Коронавирус у Берлускони протекает бессимптомно, он находится в изоляции дома, — сообщил врач.
Отмечается, что Берлускони продолжает работать из резиденции в Аркоре. Сообщается также, что тест на коронавирус был взят у политика в связи с его недавним пребыванием на Сардинии.
В Италии "коронавирусные" мигранты покусали врачей, попытавшись сбежать из больницыВ качестве живого щита они использовали 16-летнего пациента из Бангладеш.
Ранее Лайф рассказывал, что Неймар и ещё два футболиста ПСЖ заразились коронавирусом после отдыха на Ибице.