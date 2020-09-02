Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

У Берлускони обнаружили коронавирус

Тест на CoViD-19 у экс-премьера Италии был взят в связи с его недавним пребыванием на Сардинии.

206

Фото © ТАСС / EPA

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом, сообщает агентство Adnkronos со ссылкой на лечащего врача политика Альберто Зангрилло.

Коронавирус у Берлускони протекает бессимптомно, он находится в изоляции дома, — сообщил врач.

Отмечается, что Берлускони продолжает работать из резиденции в Аркоре. Сообщается также, что тест на коронавирус был взят у политика в связи с его недавним пребыванием на Сардинии.

В Италии "коронавирусные" мигранты покусали врачей, попытавшись сбежать из больницы

В качестве живого щита они использовали 16-летнего пациента из Бангладеш.

Ранее Лайф рассказывал, что Неймар и ещё два футболиста ПСЖ заразились коронавирусом после отдыха на Ибице.

Выбор редакции

Loading...