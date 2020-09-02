Под Ростовом в одном из сёл объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров. Лайф снял масштабы бедствия с коптера

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На территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

Уточняется, что в Тарасовском районе огонь перекинулся на земли лесного фонда из хутора Садки.

— Из-за сильного ветра происходит быстрое распространение огня, переход в стадию верхового лесного пожара. На территории Митякинского сельского поселения Тарасовского района введён режим чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении Минприроды Ростовской области.

В ликвидации пожара задействована большая группировка пожарных, также для тушения огня в воздух была поднята авиация.

Стоит отметить, что природные пожары возникли на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Сотни местных жителей были экстренно эвакуированы из своих домов. Общая площадь возгорания, по данным местного МЧС, составила примерно 170 гектаров. На данный момент в трёх районах, кроме Тарасовского, спасателям удалось локализовать пожар.