Принц Гарри и Меган Маркл решили начать карьеру в киноиндустрии

Меган Маркл и принц Гарри решили начать бизнес в киноиндустрии и основали продюсерскую компанию, у которой пока нет названия, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление пары.

Отмечается, что они уже заключили многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix, согласно которому пара будет получать деньги за создание эксклюзивного контента для площадки — документальных и художественных фильмов, сериалов, шоу по сценариям и детских программ. Однако сумма гонорара остаётся неизвестной.

Также принц Гарри и Меган Маркл могут появиться и в объективе камер в документальных программах, но актриса неоднократно давала понять, что не планирует возвращаться к этой деятельности. Пара отметила, что их внимание будет сосредоточено на создании контента, который "информирует и даёт надежду".

Представители Netflix отказались от комментариев.