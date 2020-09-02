"Дурно поставленный спектакль". Эксперт по химическому оружию оценил заявления об отравлении Навального "Новичком"

При отравлении веществом типа "Новичок", которое якобы обнаружили в организме Алексея Навального, у блогера бы была обильная пена изо рта, судороги и суженные зрачки. Однако похожих симптомов не наблюдалось, что ставит под вопрос выводы немецких военных токсикологов. Об этом Лайфу сообщил бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.
— Я думаю, в омской больнице при отравлении "Новичком" к нему бы никого не подпустили, поэтому всё это напоминает дурно поставленный спектакль. Плохой спектакль, вот и всё, — отметил эксперт.
Песков напомнил, что до вывоза Навального в Германию отравляющих веществ в организме блогера не былоМосква готова к всестороннему взаимодействию с Берлином для выяснения обстоятельств произошедшего, заверил он.
Кроме того, по словам Никулина, при отравлении этим веществом не может быть полного восстановления. В качестве примера эксперт привёл случай из лаборатории, когда один из сотрудников, работавший с "Новичком", им отравился. Несмотря на быструю помощь и антидот, он всё равно умер.
Разработчики "Новичка" усомнились, что Навального отравили этим веществомРанее к такому выводу внезапно пришли немецкие военные токсикологи.
Напомним, блогер поступил в больницу прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Была совершена экстренная посадка. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Сегодня Правительство ФРГ заявило, что блогера якобы отравили с помощью вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок".