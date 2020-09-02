В США обеспокоены сообщениями об отравлении Навального

Власти США очень обеспокоены заявлениями Германии о том, что в организме блогера Алексея Навального якобы обнаружили следы вещества типа "Новичок", и намерены привлечь к ответственности причастных к отравлению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джона Эллиота.

— Мы будем работать с нашими союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности этих [людей] в России, куда бы ни вели доказательства, а также [работать над тем, чтобы] ограничить средства для их злонамеренной деятельности, — говорится в сообщении.

В заявлении пресс-службы СНБ также утверждается, что Россия и в прошлом использовала нервно-паралитическое вещество "Новичок".