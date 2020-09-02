В США обеспокоены сообщениями об отравлении Навального

Власти США очень обеспокоены заявлениями Германии о том, что в организме блогера Алексея Навального якобы обнаружили следы вещества типа "Новичок", и намерены привлечь к ответственности причастных к отравлению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джона Эллиота.
— Мы будем работать с нашими союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности этих [людей] в России, куда бы ни вели доказательства, а также [работать над тем, чтобы] ограничить средства для их злонамеренной деятельности, — говорится в сообщении.
В заявлении пресс-службы СНБ также утверждается, что Россия и в прошлом использовала нервно-паралитическое вещество "Новичок".
Захарова — о заявлениях ФРГ по Навальному: Очередная информационная кампания против РФПредставитель МИД отметила, что Германия не предоставила каких-либо доказательств.
Напомним, блогер поступил в больницу прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Была совершена экстренная посадка. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Сегодня Правительство ФРГ заявило, что блогера якобы отравили с помощью вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок".