Захарова — о заявлениях ФРГ по Навальному: Очередная информационная кампания против РФ

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения немецкого правительства по поводу ситуации с Алексеем Навальным являются очередной информационной кампанией, направленной против России.
— Вместо тщательного расследования, кропотливой совместной работы, целью которой должно быть получение истинного результата, <...> наши партнёры предпочитают очередные публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры. Всё это превращается в очередную информационную кампанию против РФ, — сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ.
Разработчики "Новичка" усомнились, что Навального отравили этим веществомРанее к такому выводу внезапно пришли немецкие военные токсикологи.
Напомним, блогер поступил в больницу прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Была совершена экстренная посадка. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Сегодня Правительство ФРГ заявило, что блогера якобы отравили с помощью вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок".