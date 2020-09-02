Захарова — о заявлениях ФРГ по Навальному: Очередная информационная кампания против РФ

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения немецкого правительства по поводу ситуации с Алексеем Навальным являются очередной информационной кампанией, направленной против России.

— Вместо тщательного расследования, кропотливой совместной работы, целью которой должно быть получение истинного результата, <...> наши партнёры предпочитают очередные публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры. Всё это превращается в очередную информационную кампанию против РФ, — сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ.