Песков напомнил, что до вывоза Навального в Германию отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было

До вывоза Алексея Навального на лечение в Берлин был проведён целый комплекс анализов в России, никаких отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было. Об этом напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление немецкой стороны о якобы отравлении Навального с помощью вещества группы "Новичок".
— В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.
Песков указал на готовность и заинтересованность Москвы в полном взаимодействии и обмене данными с Берлином по ситуации с блогером.
Кремль не получал от Германии информацию об отравлении Навального веществом группы "Новичок"Блогер попал в больницу Омска 20 августа, но позже его перевезли в немецкую клинику.
Ранее Генпрокуратура России направила запрос о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации блогера в компетентные органы юстиции ФРГ. В частности, ведомство попросило предоставить исследования и предварительные диагнозы.
— Генеральная прокуратура РФ направила германской стороне официальный запрос, рассчитывая на то, что будет предоставлен официальный ответ. Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответа от немецких коллег, — уточнил Песков.
Напомним, блогер поступил в больницу прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Была совершена экстренная посадка. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Сегодня Правительство ФРГ заявило, что блогера якобы отравили с помощью вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок".
МИД России ответил на заявления кабмина Германии по ситуации с НавальнымРанее в ФРГ сообщили, что блогер якобы был отравлен веществом группы "Новичок".
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