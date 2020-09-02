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Песков напомнил, что до вывоза Навального в Германию отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было

Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином для выяснения обстоятельств произошедшего, заверил он.

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

До вывоза Алексея Навального на лечение в Берлин был проведён целый комплекс анализов в России, никаких отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было. Об этом напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление немецкой стороны о якобы отравлении Навального с помощью вещества группы "Новичок".

В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков указал на готовность и заинтересованность Москвы в полном взаимодействии и обмене данными с Берлином по ситуации с блогером.

Кремль не получал от Германии информацию об отравлении Навального веществом группы "Новичок"

Блогер попал в больницу Омска 20 августа, но позже его перевезли в немецкую клинику.

Ранее Генпрокуратура России направила запрос о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации блогера в компетентные органы юстиции ФРГ. В частности, ведомство попросило предоставить исследования и предварительные диагнозы.

Генеральная прокуратура РФ направила германской стороне официальный запрос, рассчитывая на то, что будет предоставлен официальный ответ. Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответа от немецких коллег, — уточнил Песков.

Напомним, блогер поступил в больницу прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Была совершена экстренная посадка. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Сегодня Правительство ФРГ заявило, что блогера якобы отравили с помощью вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок".

МИД России ответил на заявления кабмина Германии по ситуации с Навальным

Ранее в ФРГ сообщили, что блогер якобы был отравлен веществом группы "Новичок".

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