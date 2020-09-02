Песков напомнил, что до вывоза Навального в Германию отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было

До вывоза Алексея Навального на лечение в Берлин был проведён целый комплекс анализов в России, никаких отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было. Об этом напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление немецкой стороны о якобы отравлении Навального с помощью вещества группы "Новичок".

— В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков указал на готовность и заинтересованность Москвы в полном взаимодействии и обмене данными с Берлином по ситуации с блогером.

Ранее Генпрокуратура России направила запрос о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации блогера в компетентные органы юстиции ФРГ. В частности, ведомство попросило предоставить исследования и предварительные диагнозы.

— Генеральная прокуратура РФ направила германской стороне официальный запрос, рассчитывая на то, что будет предоставлен официальный ответ. Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответа от немецких коллег, — уточнил Песков.