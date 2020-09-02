Умер бывший солист "Ласкового мая"

Бывший солист группы "Ласковый май" Александр Прико умер в возрасте 47 лет. О смерти музыканта сообщил певец Юрий Шатунов.

— От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясён печальным известием и искренне скорблю. Светлая память, — написал экс-фронтмен коллектива в посте в "Инстаграме".

Информацию о смерти исполнителя подтвердил продюсер группы Андрей Разин. Он пообещал, что сделает всё возможное, чтобы похороны артиста прошли достойно.

— Мы с его супругой Леной делали всё возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать, — поделился Разин.