Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Умер бывший солист "Ласкового мая"

Ранее у Прико развился рак лёгких на фоне перенесённого коронавируса.

2143
Post cover

Александр Прико. Фото © priko-mama.narod.ru

Бывший солист группы "Ласковый май" Александр Прико умер в возрасте 47 лет. О смерти музыканта сообщил певец Юрий Шатунов.

От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясён печальным известием и искренне скорблю. Светлая память, — написал экс-фронтмен коллектива в посте в "Инстаграме".

Информацию о смерти исполнителя подтвердил продюсер группы Андрей Разин. Он пообещал, что сделает всё возможное, чтобы похороны артиста прошли достойно.

Мы с его супругой Леной делали всё возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать, — поделился Разин.

"Дорога каждая минута". Жена экс-солиста "Ласкового мая" рассказала о состоянии здоровья музыканта

Ранее у него был выявлен рак лёгких.

Напомним, в начале августа стало известно, что Прико попал в больницу с пневмонией. У музыканта после перенесённого коронавируса развилось онкологическое заболевание.

Выбор редакции

Loading...