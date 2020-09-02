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Иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на высоту более семи километров на воздушных шарах — видео

Трюкач признался, что готовился к этому на протяжении десяти лет.

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Американец Дэвид Блейн поднялся на высоту около семи с половиной километров на воздушных шарах, после чего спустился на землю на парашюте. Изначально трюк, который был показан в прямом эфире, должен был быть исполнен над рекой Гудзон, однако из-за погодных условий и логистических вопросов было принято решение провести его в Аризоне. Эксперимент транслировали на YouTube-канале Блейна.

Как отмечает Entertainment, на высоте около 5,8 километра над землёй Блейн задержался на 40 минут. На выполнение трюка у иллюзиониста ушло около часа и 50 шаров с гелием.

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