Иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на высоту более семи километров на воздушных шарах — видео

Американец Дэвид Блейн поднялся на высоту около семи с половиной километров на воздушных шарах, после чего спустился на землю на парашюте. Изначально трюк, который был показан в прямом эфире, должен был быть исполнен над рекой Гудзон, однако из-за погодных условий и логистических вопросов было принято решение провести его в Аризоне. Эксперимент транслировали на YouTube-канале Блейна.