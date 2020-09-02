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Зашёл без билета и с пистолетом. Лайф узнал подробности налёта на теплоход в Москве

При задержании у злоумышленника оружия не оказалось.

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Фото © Pixabay

Мужчина, напавший на капитана теплохода в Москве, зашёл на судно не один, а с двумя товарищами, которые позже вышли на промежуточной остановке. У молодых людей не было билетов, поэтому один из них достал пистолет и стал угрожать билетёру, заявив, что он "покатается и всё будет хорошо". Об этом Лайфу сообщил источник.

После того как друзья злоумышленника сошли на берег, он стал конфликтовать с экипажем и пошёл к капитану, которому, предположительно, стал угрожать оружием, требуя остановиться. Однако тот стал наматывать круги возле Воробьёвых гор и вызвал полицию.

Злоумышленника уже задержали, однако оружия при нём не нашли. Им оказался 25-летний мужчина из Дагестана. Ему грозит статья о хулиганстве.

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Несколько дней назад судно с людьми на борту пошло ко дну.

Напомним, инцидент произошёл сегодня, пострадавших нет.

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