Зашёл без билета и с пистолетом. Лайф узнал подробности налёта на теплоход в Москве

Мужчина, напавший на капитана теплохода в Москве, зашёл на судно не один, а с двумя товарищами, которые позже вышли на промежуточной остановке. У молодых людей не было билетов, поэтому один из них достал пистолет и стал угрожать билетёру, заявив, что он "покатается и всё будет хорошо". Об этом Лайфу сообщил источник.