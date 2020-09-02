Омские токсикологи напомнили, что не нашли следов отравляющих веществ в организме Навального

Врачи больницы в Омске, где около двух суток в состоянии комы находился блогер Алексей Навальный, не обнаруживали в органах следов отравляющих веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного токсиколога региона и Сибирского федерального округа Александра Сабаева.
— Самые главные органы, отвечающие за детоксикацию, — это почки, печень, лёгкие — на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы, а любой токсикант, естественно, должен через них пройти, — заявил Сабаев.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Тем не менее из Германии прибыла группа медиков, которые только на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Сегодня германские военные токсикологи заявили, что Алексея Навального якобы отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал информации с выводами властей Германии об отравлении блогера.