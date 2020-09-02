Омские токсикологи напомнили, что не нашли следов отравляющих веществ в организме Навального

Врачи больницы в Омске, где около двух суток в состоянии комы находился блогер Алексей Навальный, не обнаруживали в органах следов отравляющих веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного токсиколога региона и Сибирского федерального округа Александра Сабаева.

— Самые главные органы, отвечающие за детоксикацию, — это почки, печень, лёгкие — на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы, а любой токсикант, естественно, должен через них пройти, — заявил Сабаев.