МИД назвал главных адресатов заявлений Берлина по Навальному

Главным адресатом заявлений Берлина по блогеру Алексею Навальному стали Евросоюз и НАТО. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

— Как мы поняли, главным адресатом сегодняшних заявлений стали ЕС, НАТО, зачем-то было упомянуто ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — Прим. Лайфа). И это вместо того, чтобы сделать то, что сделать нужно было в первый момент, а именно ответить на запрос генеральной прокуратуры РФ, — подчеркнула Захарова.

Она обратила внимание на то, что запрос остался без ответа, как и два других обращения со стороны российских медиков к коллегам из Германии.