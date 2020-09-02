МИД назвал главных адресатов заявлений Берлина по Навальному

Главным адресатом заявлений Берлина по блогеру Алексею Навальному стали Евросоюз и НАТО. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
— Как мы поняли, главным адресатом сегодняшних заявлений стали ЕС, НАТО, зачем-то было упомянуто ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — Прим. Лайфа). И это вместо того, чтобы сделать то, что сделать нужно было в первый момент, а именно ответить на запрос генеральной прокуратуры РФ, — подчеркнула Захарова.
Омские токсикологи напомнили, что не нашли следов отравляющих веществ в организме НавальногоРанее германские военные эксперты заявили, что блогера якобы отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок".
Она обратила внимание на то, что запрос остался без ответа, как и два других обращения со стороны российских медиков к коллегам из Германии.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу Омска 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Тем не менее из Германии прибыла группа медиков, которые только на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Сегодня германские военные токсикологи заявили, что Алексея Навального якобы отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал информацию с выводами властей Германии об отравлении блогера.