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Джонсон отреагировал на заявления Германии об отравлении Навального "Новичком"

Премьер-министр Великобритании заявил, что российское правительство должно объяснить произошедшее.

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Фото © ТАСС/РА

Великобритания намерена работать с международными партнёрами, чтобы добиться правосудия в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, в организме которого якобы нашли следы вещества "Новичок". Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Мы воочию убедились в смертоносных последствиях Новичка в Великобритании. Российское правительство должно теперь объяснить, что случилось с господином Навальным, — написал он в "Твиттере".

Джонсон подчеркнул, что считает возмутительным, что "химическое оружие было использовано против" Навального.

МИД назвал главных адресатов заявлений Берлина по Навальному

Ранее германские военные эксперты сообщили, что блогера якобы отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок".

Ранее обеспокоенность ситуацией высказали власти США.

Напомним, блогер поступил в больницу прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Была совершена экстренная посадка. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Сегодня Правительство ФРГ заявило, что блогера якобы отравили с помощью вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок".

В Великобритании в городе Солсбери в марте 2018 года были отравлены Сергей Скрипаль, экс-полковник ГРУ, который работал на британскую разведку, и его дочь Юлия. Власти страны заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и обвинили в случившемся Россию.

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