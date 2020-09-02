Джонсон отреагировал на заявления Германии об отравлении Навального "Новичком"

Великобритания намерена работать с международными партнёрами, чтобы добиться правосудия в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, в организме которого якобы нашли следы вещества "Новичок". Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

— Мы воочию убедились в смертоносных последствиях Новичка в Великобритании. Российское правительство должно теперь объяснить, что случилось с господином Навальным, — написал он в "Твиттере".

Джонсон подчеркнул, что считает возмутительным, что "химическое оружие было использовано против" Навального.

Ранее обеспокоенность ситуацией высказали власти США.

Напомним, блогер поступил в больницу прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Была совершена экстренная посадка. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Сегодня Правительство ФРГ заявило, что блогера якобы отравили с помощью вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок".