Президент КХЛ: Нам нужно понимать, как вакцина от коронавируса скажется на хоккеистах

— Появившаяся вакцина только тестируется на данный момент. Официально она ещё не представлена. Мы будем следить за ситуацией. Нам нужно понимать, как эта вакцина будет сказываться на хоккеистах, у которых тяжёлые нагрузки. Всю информацию будем отслеживать и доносить до тренерских и медицинских штабов, — сказал Морозов журналистам.