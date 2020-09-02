Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Президент КХЛ: Нам нужно понимать, как вакцина от коронавируса скажется на хоккеистах

Морозов дал понять, что рисковать здоровьем игроков лига не будет.

48
Post cover

Фото © КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал на встрече с журналистами, что лига будет следить за результатами тестирования российской вакцины от CoViD-19.

Появившаяся вакцина только тестируется на данный момент. Официально она ещё не представлена. Мы будем следить за ситуацией. Нам нужно понимать, как эта вакцина будет сказываться на хоккеистах, у которых тяжёлые нагрузки. Всю информацию будем отслеживать и доносить до тренерских и медицинских штабов, — сказал Морозов журналистам.

Напомним, Россия первой среди стран создала вакцину от CoViD-19. В сентябре препарат поступит в медицинские учреждения страны и в это же время начнётся добровольная вакцинация россиян.

Выбор редакции

Loading...