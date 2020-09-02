Президент КХЛ: Нам нужно понимать, как вакцина от коронавируса скажется на хоккеистах

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал на встрече с журналистами, что лига будет следить за результатами тестирования российской вакцины от CoViD-19.
— Появившаяся вакцина только тестируется на данный момент. Официально она ещё не представлена. Мы будем следить за ситуацией. Нам нужно понимать, как эта вакцина будет сказываться на хоккеистах, у которых тяжёлые нагрузки. Всю информацию будем отслеживать и доносить до тренерских и медицинских штабов, — сказал Морозов журналистам.
Напомним, Россия первой среди стран создала вакцину от CoViD-19. В сентябре препарат поступит в медицинские учреждения страны и в это же время начнётся добровольная вакцинация россиян.