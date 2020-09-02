В Турции подтвердили возможность испытания российской вакцины от CoViD-19

Власти Турции в скором времени могут выдать разрешение на испытания вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработали в России. Об этом в беседе с журналистами заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

— Мы получили запрос на испытания вакцины, разрабатываемой в России. В ближайшее время, думаю, будет дано разрешение на это. Кроме того, в настоящее время в стране проходят испытания двух отечественных вакцин, — отметил глава турецкого Минздрава.

Кроме того, Коджа подчеркнул, что подобные испытания в стране проводятся исключительно на добровольцах.