В Турции подтвердили возможность испытания российской вакцины от CoViD-19

Власти Турции в скором времени могут выдать разрешение на испытания вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработали в России. Об этом в беседе с журналистами заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
— Мы получили запрос на испытания вакцины, разрабатываемой в России. В ближайшее время, думаю, будет дано разрешение на это. Кроме того, в настоящее время в стране проходят испытания двух отечественных вакцин, — отметил глава турецкого Минздрава.
Четверть участников исследования вакцины "Спутник V" получит плацебоЭто будет сделано для сравнения эпидемиологической эффективности препарата.
Кроме того, Коджа подчеркнул, что подобные испытания в стране проводятся исключительно на добровольцах.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России заявили в Монголии, во Вьетнаме и ряде других стран. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.
В центре Гамалеи сделали прививку от коронавируса людям в возрасте 70–80 летВ учреждении рассчитывают, что разрешение на применение вакцины для старших возрастных групп будет получено.
В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что поставки первых больших партий вакцины от коронавируса "Спутник V" начнутся уже в сентябре. Кроме того, он заметил, что массовая вакцинация от CoViD-19 начнётся в России после ноября-декабря.