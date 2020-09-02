В Госдепе предупредили об ухудшении отношений с РФ в случае силового вмешательства в Белоруссии

Отношения между США и Россией могут существенно ухудшиться в случае силового вмешательства со стороны РФ в Белоруссии. Об этом в ходе видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

Он заявил, что Штаты сделают всё возможное для продолжения переговоров с Москвой не только на территории двух стран, но ещё и в Вене.

— Если они думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжёлыми, то они могут стать ещё хуже, — добавил Кент.