В Госдепе предупредили об ухудшении отношений с РФ в случае силового вмешательства в Белоруссии

Отношения между США и Россией могут существенно ухудшиться в случае силового вмешательства со стороны РФ в Белоруссии. Об этом в ходе видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве во внутренние дела БелоруссииПо его мнению, если иностранные войска войдут на территорию страны, на ней "можно поставить крест".
Он заявил, что Штаты сделают всё возможное для продолжения переговоров с Москвой не только на территории двух стран, но ещё и в Вене.
— Если они думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжёлыми, то они могут стать ещё хуже, — добавил Кент.
В Кремле обеспокоены признаками внешнего вмешательства во внутренние дела БелоруссииМосква призывает дать белорусам возможность разобраться в ситуации самостоятельно.
Он также отметил, что США "дали понять" России, что выступать в роли посредника между белорусской властью и оппозицией может только ОБСЕ. Делается такой акцент из-за идеально подходящей для решения подобных вопросов структуры организации. Вашингтон продолжает обсуждать ситуацию в Белоруссии не только с Москвой, но и с Минском и другими европейскими странами.