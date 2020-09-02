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В Госдепе предупредили об ухудшении отношений с РФ в случае силового вмешательства в Белоруссии

Вашингтон продолжает обсуждать ситуацию не только с Москвой, но и с Минском и другими европейскими странами.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Отношения между США и Россией могут существенно ухудшиться в случае силового вмешательства со стороны РФ в Белоруссии. Об этом в ходе видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

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По его мнению, если иностранные войска войдут на территорию страны, на ней "можно поставить крест".

Он заявил, что Штаты сделают всё возможное для продолжения переговоров с Москвой не только на территории двух стран, но ещё и в Вене.

Если они думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжёлыми, то они могут стать ещё хуже, — добавил Кент.

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Москва призывает дать белорусам возможность разобраться в ситуации самостоятельно.

Он также отметил, что США "дали понять" России, что выступать в роли посредника между белорусской властью и оппозицией может только ОБСЕ. Делается такой акцент из-за идеально подходящей для решения подобных вопросов структуры организации. Вашингтон продолжает обсуждать ситуацию в Белоруссии не только с Москвой, но и с Минском и другими европейскими странами.

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