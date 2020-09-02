Белорусская оппозиция намерена выяснить причины приезда Мишустина в Минск

— Я понятия не имею, о чём они будут говорить, и, естественно, было бы странно, если бы я рассуждала о том, о чём я не имею понятия. Этот вопрос, возможно, мне удастся задать министру иностранных дел Беларуси, потому что завтра я буду опять-таки настаивать на приёме, буду им звонить. Таким образом, я смогу выяснить, с каким вопросом к нам приезжает коллега из РФ, но пока у меня нет никакой информации, — рассказала Колесникова.