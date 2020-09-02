Белорусская оппозиция намерена выяснить причины приезда Мишустина в Минск

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова сообщила, что 4 сентября планирует позвонить в МИД республики, чтобы договориться о встрече с главой внешнеполитического ведомства страны Владимиром Макеем.
В эфире "Эха Москвы" оппозиционер заявила, что среди прочего она хочет выяснить цель визита премьер-министра России Михаила Мишустина в белорусскую столицу.
Белоруссия утвердила асимметричный список санкций в отношении стран БалтииРанее под ограничения попали 29 официальных лиц республики и её президент Александр Лукашенко.
— Я понятия не имею, о чём они будут говорить, и, естественно, было бы странно, если бы я рассуждала о том, о чём я не имею понятия. Этот вопрос, возможно, мне удастся задать министру иностранных дел Беларуси, потому что завтра я буду опять-таки настаивать на приёме, буду им звонить. Таким образом, я смогу выяснить, с каким вопросом к нам приезжает коллега из РФ, но пока у меня нет никакой информации, — рассказала Колесникова.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что глава российского правительства посетит Минск 4 сентября. Предполагается, что Мишустин встретится со своим белорусским коллегой Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко. Глава МИД России также добавил, что встреча президентов двух стран планируется в ближайшие недели в Москве.