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Белорусская оппозиция намерена выяснить причины приезда Мишустина в Минск

Ранее о визите главы российского правительства в республику рассказал Сергей Лавров.

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Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова сообщила, что 4 сентября планирует позвонить в МИД республики, чтобы договориться о встрече с главой внешнеполитического ведомства страны Владимиром Макеем.

В эфире "Эха Москвы" оппозиционер заявила, что среди прочего она хочет выяснить цель визита премьер-министра России Михаила Мишустина в белорусскую столицу.

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Ранее под ограничения попали 29 официальных лиц республики и её президент Александр Лукашенко.

Я понятия не имею, о чём они будут говорить, и, естественно, было бы странно, если бы я рассуждала о том, о чём я не имею понятия. Этот вопрос, возможно, мне удастся задать министру иностранных дел Беларуси, потому что завтра я буду опять-таки настаивать на приёме, буду им звонить. Таким образом, я смогу выяснить, с каким вопросом к нам приезжает коллега из РФ, но пока у меня нет никакой информации, — рассказала Колесникова.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что глава российского правительства посетит Минск 4 сентября. Предполагается, что Мишустин встретится со своим белорусским коллегой Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко. Глава МИД России также добавил, что встреча президентов двух стран планируется в ближайшие недели в Москве.

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Он также прокомментировал скорые взаимные визиты высокопоставленных лиц двух стран.

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