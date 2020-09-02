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Врач призвала людей из-за пандемии заниматься сексом в масках

Она также отметила, что стоит избегать поцелуев с партнёром.

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Главный санитарный врач Канады Тереза Тэм посоветовала людям находиться в защитной маске во время секса. Как сообщает Reuters, медик заметила, что это позволит защитить граждан и минимизировать риски инфицирования CoViD-19.

По словам Тэм, вероятность подхватить коронавирус через семенную жидкость достаточно мала, однако половой акт с новым партнёром повышает риск заболевания коронавирусом, особенно при поцелуях и тесных контактах.

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Отмечается, что и мужчины, и женщины хотели бы большего, чем есть сейчас.

Поэтому она рекомендует избегать во время секса поцелуев и положений, при которых партнёры находятся близко лицом к лицу. Кроме того, Тэм добавила, что необходимо надевать защитную маску, которая закрывает и рот, и нос, а также важно следить за собой и своим партнёром на предмет различных симптомов болезни перед занятием сексом.

Ранее Лайф сообщал, что учёные нашли "золотую середину" в частоте занятий сексом.

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