Врач призвала людей из-за пандемии заниматься сексом в масках

Главный санитарный врач Канады Тереза Тэм посоветовала людям находиться в защитной маске во время секса. Как сообщает Reuters , медик заметила, что это позволит защитить граждан и минимизировать риски инфицирования CoViD-19.

По словам Тэм, вероятность подхватить коронавирус через семенную жидкость достаточно мала, однако половой акт с новым партнёром повышает риск заболевания коронавирусом, особенно при поцелуях и тесных контактах.

Отмечается, что и мужчины, и женщины хотели бы большего, чем есть сейчас.

Учёные выяснили, сколько минут должен длиться "идеальный" секс Отмечается, что и мужчины, и женщины хотели бы большего, чем есть сейчас.

Поэтому она рекомендует избегать во время секса поцелуев и положений, при которых партнёры находятся близко лицом к лицу. Кроме того, Тэм добавила, что необходимо надевать защитную маску, которая закрывает и рот, и нос, а также важно следить за собой и своим партнёром на предмет различных симптомов болезни перед занятием сексом.