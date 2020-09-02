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Зашедшая в закрытый из-за коронавируса салон Пелоси считает, что её подставили

Она уточнила, что теперь ей должны принести извинения за случившееся.

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Фото © ТАСС / Michael Brochstein / ZUMA Wire

Спикер палаты представителей конгрессa США от Демократической партии Нэнси Пелоси, зашедшая в закрытую из-за коронавируса парикмахерскую в Сан-Франциско, считает, что её подставили.

Я принимаю на себя ответственность за то, что доверилась словам салона в своём районе, который посещала много раз. Когда они сказали, что могут принимать людей по одному зараз и что мы можем зарезервировать время, я этому поверила, — сказала Пелоси журналистам.

Пелоси зашла в салон красоты, чтобы помыть голову. Правда, он был закрыт из-за коронавируса

Хозяйка заведения сравнила такое появление чиновницы с пощёчиной.

Она уточнила, что берёт на себя ответственность за то, что попалась на подставу, и теперь салон должен принести ей извинения за это.

Ранее директор Национальной разведки Джон Рэтклифф, комментируя отказ от проведения устных брифингов разведки для профильных комитетов конгресса, косвенно коснулся Пелоси, обвинив её в сливе засекреченной информации.

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