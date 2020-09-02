Зашедшая в закрытый из-за коронавируса салон Пелоси считает, что её подставили

Спикер палаты представителей конгрессa США от Демократической партии Нэнси Пелоси, зашедшая в закрытую из-за коронавируса парикмахерскую в Сан-Франциско, считает, что её подставили.

— Я принимаю на себя ответственность за то, что доверилась словам салона в своём районе, который посещала много раз. Когда они сказали, что могут принимать людей по одному зараз и что мы можем зарезервировать время, я этому поверила, — сказала Пелоси журналистам.

Она уточнила, что берёт на себя ответственность за то, что попалась на подставу, и теперь салон должен принести ей извинения за это.