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Онлайн-спиртного не будет. МВД не поддержало идею о продаже алкоголя через интернет

По данным ведомства, это может привести к росту "алкогольных" преступлений.

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Фото © Pixabay

МВД подготовило негативный отзыв на предложение Минфина об онлайн продаже спиртного. Документ был направлен замглавы министерства финансов Алексею Сазанову, а также в аппарат правительства, передают "Известия".

Как сказано в тексте документа, уже существующие ограничения показали свою эффективность, о чём говорит снижающаяся статистика ежегодных преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. В 2017 году их количество сократилось на 14,1%, в 2018-м — на 7%, в 2019-м — на 8%, а в нынешнем году — на 2,4%.

В ведомстве считают, что разрешение приведёт к росту числа подобных преступлений, так как сделает спиртное более доступным для потребителей.

Россияне стали меньше покупать алкоголь

В среднем снижение суммы чека в алкомаркетах составило 14% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, будет существовать риск продажи алкоголя несовершеннолетним. Издание со ссылкой на источник в правительстве отмечает, что позиция МВД обоснована и подтверждена статистикой, а также является достаточно серьёзной.

При этом в Минпромторге уточняют, что легализация этого способа отвечает целям государственной политики, а в законопроекте заложены принципы контроля за этим видом деятельности.

Доступ к онлайн-продаже спиртного должны получить только компании с соответствующими лицензиями, отметили в министерстве финансов, а реализация товара должна вестись через их сайты, которые будут находиться под контролем Росалкогольрегулирования.

Ранее Лайф сообщал, что уменьшение количество употребляемого алкоголя стало одним из трендов современной молодёжи России.

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