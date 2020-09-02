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Отец Месси и президент "Барселоны" не смогли договориться о продаже игрока на встрече

Сумма отступных за аргентинца составляет 700 миллионов евро.

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Фото © Официальный сайт ФК "Барселона"

Отец нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе провёл встречу с президентом каталонцев Жозепом Марией Бартомеу, на которой не смог договориться о продаже игрока, сообщает Marca.

Отмечается, что стороны не нашли согласия в вопросе снижения суммы отступных, которая сейчас составляет 700 миллионов евро.

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О завершении карьеры футболиста в "Барселоне" стало известно несколько дней назад.

Президент клуба заявил, что сине-гранатовые не собираются вести переговоры о продаже игрока, так как срок действия пункта, согласно которому Месси мог уйти, истёк 10 июня. Функционер напомнил, что у аргентинца есть действующий контракт и он обязан вернуться к тренировкам.

Напомним, 25 августа Месси объявил о решении покинуть клуб, причём сделать это на правах свободного агента благодаря пункту в контракте. Однако "Барселона" отказалась отпускать игрока бесплатно. Главным претендентом на игрока является английский "Манчестер Сити".

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