Отец Месси и президент "Барселоны" не смогли договориться о продаже игрока на встрече

Отец нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе провёл встречу с президентом каталонцев Жозепом Марией Бартомеу, на которой не смог договориться о продаже игрока, сообщает Marca.

Отмечается, что стороны не нашли согласия в вопросе снижения суммы отступных, которая сейчас составляет 700 миллионов евро.

Президент клуба заявил, что сине-гранатовые не собираются вести переговоры о продаже игрока, так как срок действия пункта, согласно которому Месси мог уйти, истёк 10 июня. Функционер напомнил, что у аргентинца есть действующий контракт и он обязан вернуться к тренировкам.