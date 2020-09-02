Отец Месси и президент "Барселоны" не смогли договориться о продаже игрока на встрече

Отец нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе провёл встречу с президентом каталонцев Жозепом Марией Бартомеу, на которой не смог договориться о продаже игрока, сообщает Marca.
Отмечается, что стороны не нашли согласия в вопросе снижения суммы отступных, которая сейчас составляет 700 миллионов евро.
Полмиллиарда евро и не только. СМИ назвали условия контракта "Манчестер Сити" с МессиО завершении карьеры футболиста в "Барселоне" стало известно несколько дней назад.
Президент клуба заявил, что сине-гранатовые не собираются вести переговоры о продаже игрока, так как срок действия пункта, согласно которому Месси мог уйти, истёк 10 июня. Функционер напомнил, что у аргентинца есть действующий контракт и он обязан вернуться к тренировкам.
Лента новостей
Напомним, 25 августа Месси объявил о решении покинуть клуб, причём сделать это на правах свободного агента благодаря пункту в контракте. Однако "Барселона" отказалась отпускать игрока бесплатно. Главным претендентом на игрока является английский "Манчестер Сити".