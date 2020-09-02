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ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля на военный аэродром в районе провинции Хомс

Отмечается, что удары израильской авиации были нанесены со стороны пограничного района Эт-Танф, где находится военная база США.

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Фото © ТАСС / Zuma

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку ВВС Израиля на военный аэродром в районе провинции Хомс. Об этом сообщает агентство SANA.

По их данным, удары израильской авиации были нанесены со стороны пограничного района Эт-Танф, где находится военная база Соединённых Штатов.

Атаке подвергся военный аэродром Т-4, расположенный на востоке провинции Хомс. Сирийским средствам ПВО удалось поразить большинство вражеских целей, — рассказал агентству источник в командовании вооружённых сил Сирии.

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При этом также отмечается готовность "активно защищаться", если это потребуется.

Он также добавил, что авиаудар ВВС Израиля нанёс только материальный урон, потерь среди военнослужащих республики нет.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли ракетный удар по объектам вооружённых сил Сирии к югу от столицы страны — Дамаска.

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