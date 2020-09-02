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Названа возможная причина лесных пожаров в Ростовской области

По последним данным, в области действуют четыре ландшафтных пожара на площади порядка 170 га.

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Фото © ГУ МЧС по Ростовской области

Неосторожное обращение с огнём могло стать причиной лесных пожаров в Ростовской области. Об этом сообщили в экстренных службах.

Как предварительно было установлено, причиной природных пожаров стало неосторожное обращение с огнём. Распространению огня способствовала сухая погода, — приводит текст сообщения ТАСС.

Однако уточняется, что точную причину установят после ликвидации возгорания. Исходя из последних данных, в области действуют четыре природных пожара на общей площади около 170 гектаров.

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В тушении огня также задействована авиация.

В пресс-службе МЧС России заявили, что угроза населённым пунктам в регионе была снята благодаря увеличенной группировке и оперативным действиям спасателей.

В настоящее время все пожары в четырёх районах Ростовской области в населённых пунктах локализованы, — сказано в записи.

Напомним, пожары возникли на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Сотни местных жителей были экстренно эвакуированы из своих домов из-за их возгорания. В ликвидации пожара задействована большая группировка пожарных, также для тушения огня в воздух была поднята авиация. Кроме того, погибли два человека.

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