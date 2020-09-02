Названа возможная причина лесных пожаров в Ростовской области

Неосторожное обращение с огнём могло стать причиной лесных пожаров в Ростовской области. Об этом сообщили в экстренных службах.

— Как предварительно было установлено, причиной природных пожаров стало неосторожное обращение с огнём. Распространению огня способствовала сухая погода, — приводит текст сообщения ТАСС.

Однако уточняется, что точную причину установят после ликвидации возгорания. Исходя из последних данных, в области действуют четыре природных пожара на общей площади около 170 гектаров.

В пресс-службе МЧС России заявили, что угроза населённым пунктам в регионе была снята благодаря увеличенной группировке и оперативным действиям спасателей.

— В настоящее время все пожары в четырёх районах Ростовской области в населённых пунктах локализованы, — сказано в записи.