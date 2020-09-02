Гражданин США признал себя виновным в финансировании ИГИЛ

Американский гражданин Омер Кузу признал себя виновным в финансировании террористической группировки ИГИЛ*. Данное заявление было опубликовано Минюстом Штатов.

По данным ведомства, 23-летний американец в 2014 году уехал из США и присоединился к террористам в Ираке. Кроме того, он присягнул на верность Абу Бакру аль-Багдади, который ранее являлся главарём боевиков и, как утверждают власти Америки, был ликвидирован в октябре 2019 года.

В дальнейшем гражданин США Кузу оказывал коммуникационную поддержку террористам и работал в их технологическом центре.

Однако в прошлом году его взяли в плен бойцы курдского альянса "Силы демократической Сирии". Позже его передали американской стороне. Уже в США ему предъявили обвинения в оказании материальной поддержки террористической группировки.

Стоит отметить, что Кузу грозит до 20 лет тюрьмы, суд должен вынести приговор по его делу в конце января следующего года.