В Пензе мошенники похитили у пенсионерки более полумиллиона под предлогом компенсации за CoViD-19

В Пензе у 70-летней женщины мошенники обманом похитили более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД России.

Как утверждается, пострадавшей позвонила неизвестная женщина и спросила, есть ли у той банковская карта. Известно, что звонившая объяснила свой интерес тем, что пенсионерке положена компенсация в период пандемии CoViD-19 в размере 5200 рублей.

Для перевода денежных средств мошенница попросила женщину продиктовать реквизиты карты и коды, которые ей пришли на телефон. Пенсионерка выполнила все условия злоумышленницы, а компенсацию ей обещали перевести на следующий день.

— Когда она в указанный срок позвонила на горячую линию банка и спросила, поступил ли на её счёт перевод, то узнала, что со счёта днём ранее списали 519 тысяч рублей, — уточнили в полиции.

После этого пенсионерка и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. При этом она призналась полицейским, что знала о подобных способах обмана граждан.