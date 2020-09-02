Стали известны дата и место прощания со звездой фильма "Доживём до понедельника" Ириной Печерниковой

Прощание с заслуженной артисткой РСФСР, главной героиней фильма "Доживём до понедельника" Ириной Печерниковой, которая умерла накануне, пройдёт 4 сентября в зале Центральной клинической больницы гражданской авиации в Москве. Об этом рассказали в Гильдии актёров кино Союза кинематографистов, передаёт ТАСС.
Стоит отметить, что церемония будет закрытой, на ней смогут присутствовать только родственники актрисы.
— Прощание пройдёт в пятницу в ритуальном зале Центральной клинической больницы гражданской авиации. Оно будет закрытым, смогут присутствовать только родственники, — сообщили в гильдии.
Там также отметили, что Ирина Печерникова будет кремирована, а её прах захоронят в ячейке на Ваганьковском кладбище.
Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Бориса КлюеваПрезидент отметил, что актёр оставил о себе "добрую память в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека".
Напомним, Печерникова умерла накануне своего юбилея. Сегодня ей должно было исполниться 75 лет. Её подруга сообщила, что причиной смерти артистки стал инфаркт.
Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ. После этого она служила в Московском театре им. Ленинского комсомола, в Академическом театре им. Маяковского, а также в Государственном академическом Малом театре.
Зрителям артистка запомнилась по ролям в фильмах "Доживём до понедельника", "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и другим.