Стали известны дата и место прощания со звездой фильма "Доживём до понедельника" Ириной Печерниковой

Прощание с заслуженной артисткой РСФСР, главной героиней фильма "Доживём до понедельника" Ириной Печерниковой, которая умерла накануне, пройдёт 4 сентября в зале Центральной клинической больницы гражданской авиации в Москве. Об этом рассказали в Гильдии актёров кино Союза кинематографистов, передаёт ТАСС.

Стоит отметить, что церемония будет закрытой, на ней смогут присутствовать только родственники актрисы.

— Прощание пройдёт в пятницу в ритуальном зале Центральной клинической больницы гражданской авиации. Оно будет закрытым, смогут присутствовать только родственники, — сообщили в гильдии.

Там также отметили, что Ирина Печерникова будет кремирована, а её прах захоронят в ячейке на Ваганьковском кладбище.

Напомним, Печерникова умерла накануне своего юбилея. Сегодня ей должно было исполниться 75 лет. Её подруга сообщила, что причиной смерти артистки стал инфаркт.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ. После этого она служила в Московском театре им. Ленинского комсомола, в Академическом театре им. Маяковского, а также в Государственном академическом Малом театре.