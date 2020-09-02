"Ак Барс" обыграл ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

В Москве на "ЦСКА-арене" стартовал 13-й регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В матче за Кубок открытия казанский "Ак Барс" в овертайме со счётом 3:2 одержал волевую победу над столичным ЦСКА.

После напутственных слов президента КХЛ Алексея Морозова, президента ФХР Владислава Третьяка и главы IIHF Рене Фазеля хоккеисты команд принялись за дело. Уже на стартовой минуте игры ЦСКА открыл счёт — автором первой шайбы сезона 2020/21 стал защитник армейцев Дмитрий Саморуков.

Казань отыгралась во втором игровом отрезке — большинство реализовал бывший армеец Стефан Да Коста.

В начале третьей двадцатиминутки форвард москвичей Антон Слепышев забросил вторую шайбу красно-синих. Он же спустя пять минут не сумел реализовать штрафной бросок.

Стараниями нападающего Джастина Азеведо "Ак Барсу" удалось вновь счёт сравнять и перевести игру в овертайм, в котором решающим стал бросок казанского форварда Дмитрия Воронкова. Он-то и принёс Казани первую победу в стартовавшем чемпионате, а вместе с ней и Кубок открытия КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат