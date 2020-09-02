В Турции сообщили о втором пике первой волны коронавируса из-за "неосторожности на свадьбах"

Турция вынуждена проходить второй пик первой волны коронавирусной инфекции из-за пышных свадеб и других праздников. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
— Свадебные церемонии, неосторожность на праздниках привели нас к таким неприятностям. Пандемия усилилась и продолжается. Мы сейчас проходим второй пик первой волны пандемии коронавируса, — отметил Коджа.
В Турции подтвердили возможность испытания российской вакцины от CoViD-19Там также отметили, что сейчас в стране проходят испытания двух собственных препаратов.
Впрочем, ситуация остаётся под контролем властей, как заверил Коджа. Больше всего случаев CoViD-19 фиксируется в крупнейших городах страны — Стамбуле и Анкаре.