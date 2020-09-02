Контактная группа по Донбассу договорилась о разведении сил ещё на четырёх участках

Представители Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию военного конфликта в Донбассе достигли ряда новых договорённостей. Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента Украины по итогам переговоров ТКГ, которые прошли в формате видеоконференции.
В частности, во время встречи удалось договориться о разведении сил и военной техники ещё на четырёх участках.
— В ТКГ были согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств; поставлена задача группе по вопросам безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к рамочному решению трёхсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года, — говорится в сообщении на сайте офиса украинского лидера.
В ДНР минувший месяц назвали самым спокойным за шесть летГоворить о полной и всеобъемлющей стабилизации ситуации на линии соприкосновения не приходится.
Кроме того, стороны согласовали координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи населённого пункта Золотое будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного контрольно-пропускного пункта въезда-выезда в этом районе.
Участники контактной группы также отметили необходимость продолжения режима прекращения огня в Донбассе.
Стоит отметить, что ОБСЕ не зафиксировала жертв среди мирного населения с начала объявления перемирия.
Замглавы украинской делегации в группе по Донбассу внесли в базу "Миротворца"Поводом для этого стало его последнее интервью о мирном процессе в регионе.
Напомним, приказ о полном и бессрочном прекращении огня в Донбассе с 27 июля был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР. Такой же приказ был выдан и на Украине.