"Мы снова здесь". В Крыму открылся фестиваль "Таврида-Арт"

Фестиваль фестивалей "Таврида-Арт" открылся в бухте Капсель в районе крымского Судака. С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

— Ни расстояние, ни время, ни жара, ни ветер, ни даже знаменитая пыль "Тавриды" не могут помешать вашему стремлению творить, создавать, вдохновлять. Поэтому сегодня, несмотря даже на пандемию, мы снова здесь, на "Тавриде", — отметил Кириенко.

В этом году фестиваль фестивалей собрал две тысячи молодых деятелей из самых разных областей культуры. С 2 по 6 сентября в рамках разных концертных программ выступят Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Юлианна Караулова, Гарик Сукачёв, Клава Кока, Игорь Бутман, Лариса Долина, Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы", Сергей Галанин и группа "Серьга" и многие другие.

Кроме того, "Таврида-Арт" станет самой большой кастинг-платформой в стране. Так, в очном и онлайн-форматах пройдёт более 100 кастингов по разным направлениям. Всего же участников ждёт 250 различных мероприятий.