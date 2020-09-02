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"Мы снова здесь". В Крыму открылся фестиваль "Таврида-Арт"

Участников ждут 250 мероприятий, а со всей страны приехало две тысячи молодых деятелей из самых разных областей.

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Фестиваль фестивалей "Таврида-Арт" открылся в бухте Капсель в районе крымского Судака. С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Ни расстояние, ни время, ни жара, ни ветер, ни даже знаменитая пыль "Тавриды" не могут помешать вашему стремлению творить, создавать, вдохновлять. Поэтому сегодня, несмотря даже на пандемию, мы снова здесь, на "Тавриде", — отметил Кириенко.

В этом году фестиваль фестивалей собрал две тысячи молодых деятелей из самых разных областей культуры. С 2 по 6 сентября в рамках разных концертных программ выступят Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Юлианна Караулова, Гарик Сукачёв, Клава Кока, Игорь Бутман, Лариса Долина, Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы", Сергей Галанин и группа "Серьга" и многие другие.

Кроме того, "Таврида-Арт" станет самой большой кастинг-платформой в стране. Так, в очном и онлайн-форматах пройдёт более 100 кастингов по разным направлениям. Всего же участников ждёт 250 различных мероприятий.

#МыВместе на "Тавриде". В Крыму стартовала первая смена молодёжного всероссийского форума

Участниками форума стали сто юношей и девушек, которые занимались волонтёрской деятельностью во время пандемии.

При этом из-за коронавирусной инфекции в кластере приняты меры безопасности, такие как масочный режим и наличие отрицательного теста на CoViD-19.

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