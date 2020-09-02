Аксёнов планирует устранить очереди в детсады Крыма к 2023 году

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что к 1 января 2023 года власти республики планируют устранить очереди в детские сады.

— Мы планируем до конца 2022 года реконструировать, провести капитальный ремонт и построить более 145 детских садов общей ёмкостью более 24 тысяч мест и плюс 2,8 тысячи мест ещё частных учреждений и за счёт моментов, связанных с дополнительным образованием мест в детских садах, — сказал Аксёнов в эфире программы "Открытый разговор" на телеканале "Миллет".

Он уточнил, что на сегодняшний день самая большая очередь сформировалась в Симферополе — около 28 тысяч человек.

В 2020 году, по словам главы республики, будут открыты 13 детсадов, включая уже два, открытых в Бахчисарайском районе.

Кроме того, открываются новые школы. Их Аксёнов пообещал в Симферополе, Евпатории и Судаке.