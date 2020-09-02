Кириенко — о фестивале "Таврида-Арт": Когда мы вместе, для нас нет ничего невозможного

Организация фестиваля "Таврида-Арт" в нынешнем году — это пример того, что когда люди делают всё вместе, то не существует ничего невозможного. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

— На самом деле "Таврида" — это удивительный пример того, что, когда мы вместе, для нас нет никаких нерешаемых задач, для нас нет ничего невозможного, — сказал Кириенко в ходе церемонии открытия.

Он уточнил, что участники фестиваля должны соблюдать безопасную дистанцию, но это не заставляет "соблюдать дистанцию между творчеством".

Кириенко поблагодарил всех причастных к созданию фестиваля. Все они показали, что для творчества нет ничего невозможного, уточнил он.

При этом, несмотря на то что участников мероприятия из-за коронавирусных ограничений в нынешнем году будет меньше, их всё равно стало гораздо больше из-за онлайн-формата.

— Потому что сегодня фестиваль "Таврида" будет проходить в сотне городов на центральных площадях. В нём будут участвовать сотни, тысячи людей, поскольку и кастинги, и концерты будут идти в режиме онлайн, — заключил он.