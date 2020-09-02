Захарова рассказала о "заранее репетированных" заявлениях западных политиков о Навальном

Заявления западных политиков о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным могли быть записаны заранее. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Тут же все побежали к микрофонам и как будто заранее репетировали, как будто вот эта информационная кампания заранее была подготовлена, — заявила Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

Она отметила, что им оставалось лишь "нажать кнопку для того, чтобы полетели по всему миру эти заявления". По её словам, все они записаны будто под копирку.

Захарова уточнила, что посол РФ в Берлине до сих пор не получил информации по данному вопросу от немецкой стороны.

Кроме того, официальный представитель МИД заметила, что история с комментариями намекает на то, что меры, которыми нужно пугать Россию, были заранее написаны.