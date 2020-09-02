Захарова рассказала о "заранее репетированных" заявлениях западных политиков о Навальном

Заявления западных политиков о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным могли быть записаны заранее. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Тут же все побежали к микрофонам и как будто заранее репетировали, как будто вот эта информационная кампания заранее была подготовлена, — заявила Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".
МИД назвал главных адресатов заявлений Берлина по НавальномуРанее германские военные эксперты сообщили, что блогера якобы отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок".
Она отметила, что им оставалось лишь "нажать кнопку для того, чтобы полетели по всему миру эти заявления". По её словам, все они записаны будто под копирку.
Захарова уточнила, что посол РФ в Берлине до сих пор не получил информации по данному вопросу от немецкой стороны.
Кроме того, официальный представитель МИД заметила, что история с комментариями намекает на то, что меры, которыми нужно пугать Россию, были заранее написаны.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Тем не менее из Германии прибыла группа медиков, которые только на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Сегодня германские военные токсикологи заявили, что Алексея Навального якобы отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал информацию с выводами властей Германии об отравлении блогера.