Трамп проигнорировал союзников и отметил лишь вклад США в победу во Второй мировой

Президент США Дональд Трамп, выступая в городе Уилмингтон (штат Северная Каролина), отметил лишь вклад американского народа в победу во Второй мировой войне, при этом никак не упомянув страны — союзники США.

— Для меня честь быть в Северной Каролине в присутствии настоящих американских героев, когда мы отмечаем 75-ю годовщину американской победы во Второй мировой войне <...> 2 сентября 1945 года великий генерал Дуглас Макартур на борту линкора ВМС США "Миссури" принял безоговорочную капитуляцию Японии. День победы над Японией знаменует собой окончание самого смертоносного конфликта в истории человечества и окончательный триумф американской свободы, — заявил американский лидер.

По словам Трампа, "это был великий день и великий триумф великой страны". Уточняется, что президент Штатов прибыл в Уилмингтон, чтобы официально присвоить этому городу статус Первого американского города наследия Второй мировой войны.

Трамп заметил, что жители этого населённого пункта и этого штата внесли огромный вклад в победу во Второй мировой войне.