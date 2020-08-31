"Существенно серьёзнее". Нацразведка США считает КНР опаснее России

Некоторые члены конгресса создают у американцев ложное ощущение, будто Москва представляет большую угрозу национальной безопасности США, нежели Пекин. Об этом заявил директор Национальной разведки Джон Рэтклифф.

— Я не хочу приуменьшать значение России. Она представляет серьёзную угрозу национальной безопасности, но сейчас угрозы со стороны Китая существенно серьёзнее, — сказал республиканец в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что в том числе из-за этого были прекращены устные брифинги разведки для профильных комитетов конгресса. Рэтклифф считает, что некоторые его члены не умеют сохранять в тайне засекреченную информацию, сразу же после заседаний раскрывая её представителям СМИ.