В Осло 25 участников рейв-вечеринки отравились угарным газом

9 человек погибли на многотысячной вечеринке с перестрелкой в Сан-Паулу Полицейские проводили спецоперацию по поимке преступников, скрывшихся на вечеринке. Её итогом стали девять жертв среди гостей мероприятия. Злоумышленников поймать не удалось.