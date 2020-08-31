В Осло 25 участников рейв-вечеринки отравились угарным газом

В Осло 25 человек попали в больницу после отравления угарным газом на рейв-вечеринке. Мероприятие проходило в старом убежище-бункере, по данным полиции, в нём могло участвовать до 200 человек, передаёт Aftenposten.
Люди проникли в бункер незаконно. Угарный газ скопился в нём из-за переносных аппаратов питания, постоянно работавших и производивших выхлопы. Как заявили врачи, жизни всех госпитализированных находятся вне опасности. В медучреждении остаётся 23 человека, двое уже выписались.
9 человек погибли на многотысячной вечеринке с перестрелкой в Сан-ПаулуПолицейские проводили спецоперацию по поимке преступников, скрывшихся на вечеринке. Её итогом стали девять жертв среди гостей мероприятия. Злоумышленников поймать не удалось.
Ранее в Воронежской области семья из четырёх человек насмерть отравилась угарным газом.