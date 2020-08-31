Четыре человека погибли при столкновении внедорожника с американским броневиком в Южной Корее — видео

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В южнокорейском городе Пхочхоне столкнулись внедорожник и броневик с солдатами США. В результате аварии погибло четыре человека, сообщает Yonhap.

Военнослужащие вечером в воскресенье возвращались с учений на базу в Чхорвоне. Из-за столкновения внедорожник был сильно деформирован.

Две семейные пары, находившиеся в нём, получили тяжёлые травмы. Они были доставлены в больницу, однако спасти их не удалось. Все погибшие были старше 50 лет.

В броневике ранения получил один из солдат. Кроме того, повреждения были нанесены правой гусенице.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.