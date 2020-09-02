Назван регион с самой плохой погодой в ближайшие дни

В ряде регионов на востоке страны в ближайшие дни будут наблюдаться сложности из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Самый проблемный регион — это юго-восток нашей страны: Амурская область, Еврейская автономная область, юг Хабаровского края и Приморье. Регенерация тайфуна (восстановление тайфуна) приведёт к тому, что в Японском море будут сильнейшие ветры, и волны будут достигать 7–8–9 метров, — приводит его слова РИА "Новости".

Вильфанд уточнил, что из-за ветров с моря на континент будет идти нагонная волна и повышение уровня воды будет наблюдаться даже в портах.

По его словам, океанические волны "запрут" естественный сток речных вод. Подобное, уточнил Вильфанд, происходит в Санкт-Петербурге, где воды Балтийского моря не дают стоку вод из Невы.

Сложная ситуация продлится до 3 сентября, а затем ожидается небольшое улучшение. Однако оно будет недолгим, так как сразу подойдёт следующий тайфун.

По данным Приморского управления Гидрометцентра, скорость ветра на мысах в районе Японского моря будет превышать 35 метров в секунду, а ближе к Японии ветер будет достигать 50–60 метров в секунду.