В центре Астрахани машина прямо на дороге провалилась под землю

В центре Астрахани прямо на автомобильной дороге "Лада-ларгус" провалилась на ходу под асфальт. Видео инцидента опубликовано в "Телеграме" на канале "Мобильный репортёр official".

Уточняется, что всё произошло на пересечении улиц Савушкина и Академика Королёва в час пик 31 августа. На кадрах видно, как машина медленно проваливается под асфальтовое покрытие.

По словам очевидцев, в глубине ямы была вода. По предварительной версии, провал на дороге образовался из-за размыва грунта.

На место немедленно прибыли сотрудники МЧС, которым с помощью экскаватора удалось достать повреждённый автомобиль из "подземного плена". Как сообщается, в результате происшествия никто не пострадал, территория, где образовалась яма, была оцеплена.