Где-то это уже было. Психолог объяснил, почему у людей возникает дежавю

Директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал, что многие люди часто сталкиваются с дежавю и при этом не понимают, как попадают в это состояние. В интервью радио Sputnik специалист поведал, откуда появляется и как следует использовать этот феномен.

Стоит отметить, что слово "дежавю" пришло к нам из французского языка, переводится оно как "уже видел". Вы оказываетесь в каком-то новом для себя месте, но при этом вас не покидает ощущение, что вы здесь уже бывали раньше. Или же встречаетесь с незнакомым человеком, но у вас возникает ощущение, что вы уже его знали до этого. По словам Ключникова, существуют разные объяснения, на чём основан этот эффект.

— Есть такое понятие, как синхрония сознания, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, как бы синхронизируются с настоящим. Есть что-то похожее по настроению или внешним картинкам, и мозг это опознаёт как некое воспоминание. Второй момент — человек испытывает потрясение, шок, из глубин поднимаются пласты образов и воспоминаний, которые кажутся человеку похожими на настоящее мгновение, — отметил психолог.

Он также добавил, что последователи восточных учений с теорией реинкарнации считают, что это некая "вибрация прежней жизни". Кроме того, Ключников уточнил, что дежавю может быть проявлением интуиции человека.