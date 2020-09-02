Где-то это уже было. Психолог объяснил, почему у людей возникает дежавю

Директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал, что многие люди часто сталкиваются с дежавю и при этом не понимают, как попадают в это состояние. В интервью радио Sputnik специалист поведал, откуда появляется и как следует использовать этот феномен.
Стоит отметить, что слово "дежавю" пришло к нам из французского языка, переводится оно как "уже видел". Вы оказываетесь в каком-то новом для себя месте, но при этом вас не покидает ощущение, что вы здесь уже бывали раньше. Или же встречаетесь с незнакомым человеком, но у вас возникает ощущение, что вы уже его знали до этого. По словам Ключникова, существуют разные объяснения, на чём основан этот эффект.
Психолог рассказала, как обратить недосып во благоОтмечается, что злоупотреблять данным способом не стоит.
— Есть такое понятие, как синхрония сознания, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, как бы синхронизируются с настоящим. Есть что-то похожее по настроению или внешним картинкам, и мозг это опознаёт как некое воспоминание. Второй момент — человек испытывает потрясение, шок, из глубин поднимаются пласты образов и воспоминаний, которые кажутся человеку похожими на настоящее мгновение, — отметил психолог.
Он также добавил, что последователи восточных учений с теорией реинкарнации считают, что это некая "вибрация прежней жизни". Кроме того, Ключников уточнил, что дежавю может быть проявлением интуиции человека.
Психолог рассказала, как понять, что ребёнок стал жертвой травли, и помочь емуПо словам эксперта, буллинг может быть как психологическим, так и физическим.
— Важно понять, что из этого дежавю можно извлечь, является ли это неким сигналом человеку, чтобы он принял некую программу, или, наоборот, это предупреждение, чтобы он пошёл против этой программы. Интуиция таким образом в зависимости от того, какое это событие, либо поощряет человека сделать то, что он задумал, поддерживает в его решении что-то сделать, либо, наоборот, предупреждает против какого-то человека, шагов, решений, — подытожил психолог.