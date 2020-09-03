В США заявили, что нельзя сравнивать смерть Флойда в Миннеаполисе и ранение Блейка в Кеноше

Генеральный прокурор Соединённых Штатов Уильям Барр заявил, что есть принципиальные различия между гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) и тяжёлым ранением в Кеноше (штат Висконсин) темнокожего Джейкоба Блейка, в которого выстрелили стражи порядка. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

— Я не буду говорить о деле Блейка. Потому что оно иное, нежели дело Флойда. Флойд уже был в подчинённом положении, обездвижен, в наручниках, он был безоружен. Что касается Блейка, он в то время совершал преступление и был вооружён. Это большая разница, — заметил Барр.

Напомним, весной текущего года в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств его смерти.