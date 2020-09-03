Си Цзиньпин поздравил Путина с 75-летием победы во Второй мировой войне

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.
По словам китайского лидера, Поднебесная готова объединить усилия с РФ ради безопасности и процветания будущих поколений.
Путин прочитал стихи Твардовского и посоветовал школьникам книгу о Великой Отечественной войнеРоссийский лидер отметил, что есть также хорошие фильмы о событиях тех лет и песни.
— Я готов совместно с вами продолжить прилагать усилия <...> ради того, чтобы последующие поколения могли жить на планете, где царят всеобщие мир, безопасность и процветание, — приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа.
Кроме того, председатель КНР подчеркнул, что Пекин планирует развивать отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства с Москвой, а также защищать итоги Второй мировой и справедливый международный порядок.
— Я готов активно содействовать сохранению многосторонних механизмов взаимодействия, способствовать формированию человечества с единой судьбой, — уточнил Си Цзиньпин.
Трамп проигнорировал союзников и отметил лишь вклад США в победу во Второй мировойГлава Белого дома отметил, что окончание войны стало "триумфом великой страны".
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжением немецких войск в Польшу, а закончилась полным разгромом Японии силами стран-союзников 2 сентября 1945 года. В этом году российский лидер подписал закон о переносе с 2 на 3 сентября дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны. 3 сентября в Китае отмечают День победы над милитаристской Японией.