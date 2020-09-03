Си Цзиньпин поздравил Путина с 75-летием победы во Второй мировой войне

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.

По словам китайского лидера, Поднебесная готова объединить усилия с РФ ради безопасности и процветания будущих поколений.

— Я готов совместно с вами продолжить прилагать усилия <...> ради того, чтобы последующие поколения могли жить на планете, где царят всеобщие мир, безопасность и процветание, — приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа.

Кроме того, председатель КНР подчеркнул, что Пекин планирует развивать отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства с Москвой, а также защищать итоги Второй мировой и справедливый международный порядок.

— Я готов активно содействовать сохранению многосторонних механизмов взаимодействия, способствовать формированию человечества с единой судьбой, — уточнил Си Цзиньпин.