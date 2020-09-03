Полицейские вновь застрелили афроамериканца при задержании, на сей раз в Вашингтоне — видео

Видео © Twitter / SV News

В столице США сотрудники полиции выстрелили в афроамериканца при задержании, он скончался в больнице, сообщает телеканал WJLA.

На месте происшествия была организована пресс-конференция главы полиции города Питера Ньюсэма и представителя городского совета Трейона Уайта.

Ньюсэм отметил, что правоохранители прибыли на место после сообщений о машине с вооружёнными людьми. Находившиеся в автомобиле бросились бежать, как только полицейские приблизились к ним.

— Один из полицейских выстрелил из табельного оружия. Один человек, который, как мы считаем, является взрослым мужчиной, был доставлен в местную больницу, там его признали мёртвым. Мы изъяли две единицы огнестрельного оружия с места преступления, — уточнил Ньюсэм.

Он не раскрыл имя и возраст погибшего. Кроме того, глава полиции не ответил на вопрос, было ли у мужчины при себе оружие, так как местные жители утверждали, что он был не вооружён.

— Это будет определено позднее, мы считаем, что у него в момент инцидента было при себе оружие, — заявил глава полиции.

Неизвестно, по какой причине полицейский выстрелил в убегавшего, это предстоит выяснить в ходе расследования. Представитель горсовета подтвердил, что погибший был афроамериканцем. Также он опроверг информацию о том, что выстрел был произведён в спину.

К месту происшествия уже стали стягиваться активисты движения Black Lives Matter.

Напомним, США захватили протестные акции после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, случившейся нынешней весной при задержании полицейскими, когда один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи.