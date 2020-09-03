Полицейские вновь застрелили афроамериканца при задержании, на сей раз в Вашингтоне — видео

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В столице США сотрудники полиции выстрелили в афроамериканца при задержании, он скончался в больнице, сообщает телеканал WJLA.
На месте происшествия была организована пресс-конференция главы полиции города Питера Ньюсэма и представителя городского совета Трейона Уайта.
Ньюсэм отметил, что правоохранители прибыли на место после сообщений о машине с вооружёнными людьми. Находившиеся в автомобиле бросились бежать, как только полицейские приблизились к ним.
— Один из полицейских выстрелил из табельного оружия. Один человек, который, как мы считаем, является взрослым мужчиной, был доставлен в местную больницу, там его признали мёртвым. Мы изъяли две единицы огнестрельного оружия с места преступления, — уточнил Ньюсэм.
В США заявили, что нельзя сравнивать смерть Флойда в Миннеаполисе и ранение Блейка в КеношеПо словам генпрокурора, один из них был обезоружен в момент задержания, а второй был вооружён.
Он не раскрыл имя и возраст погибшего. Кроме того, глава полиции не ответил на вопрос, было ли у мужчины при себе оружие, так как местные жители утверждали, что он был не вооружён.
— Это будет определено позднее, мы считаем, что у него в момент инцидента было при себе оружие, — заявил глава полиции.
США снова в цветном огне. Самые страшные кадры с протестов в американском КеношеПолиция выстрелила в спину афроамериканцу при задержании. Местные жители устроили протесты. Жгут автомобили и грабят магазины.
Неизвестно, по какой причине полицейский выстрелил в убегавшего, это предстоит выяснить в ходе расследования. Представитель горсовета подтвердил, что погибший был афроамериканцем. Также он опроверг информацию о том, что выстрел был произведён в спину.
К месту происшествия уже стали стягиваться активисты движения Black Lives Matter.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, США захватили протестные акции после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, случившейся нынешней весной при задержании полицейскими, когда один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи.
Новая волна беспорядков началась после того, как полицейские произвели несколько выстрелов в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку в городе Кеноша, штат Висконсин. В ходе ночных акций были сожжены или повреждены огнём десятки зданий, в результате стрельбы погибло два человека, ещё один был ранен. Сам же Блейк выжил, но находится в тяжёлом состоянии, он парализован. Тем не менее полицейские временно пристегнули его наручниками к больничной кровати.