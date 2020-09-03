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Лукашенко отправил в отставку главу КГБ и госсекретаря Совбеза

Также должности лишился руководитель Госконтроля.

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Фото © EPA / VASILY FEDOSENKO / POOL / ТАСС

Три высокопоставленных чиновника Белоруссии уходят в отставку. Соответствующее решение сегодня принял президент страны Александр Лукашенко. Свой пост покидают госсекретарь Совбеза Андрей Равков, председатель КГБ Валерий Вакульчик, а также глава Госконтроля Иван Тертель.

Как сообщает БелТА, Валерия Вакульчика президент назначил новым госсекретарём Совета безопасности Белоруссии. В свою очередь Иван Тертель стал председателем КГБ республики. О том, кто займёт должность главы Госконтроля, пока не сообщается.

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По словам главы государства, Павел Латушко ответит по закону, так как он "перешёл красную линию".

Напомним, 9 августа в Республике Беларусь прошли президентские выборы, на которых с результатом 80,1% голосов победил действующий глава государства Александр Лукашенко. С того дня в республике начались акции протеста оппозиции, которая отказалась признавать итоги выборов.

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