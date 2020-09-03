Лукашенко отправил в отставку главу КГБ и госсекретаря Совбеза

Три высокопоставленных чиновника Белоруссии уходят в отставку. Соответствующее решение сегодня принял президент страны Александр Лукашенко. Свой пост покидают госсекретарь Совбеза Андрей Равков, председатель КГБ Валерий Вакульчик, а также глава Госконтроля Иван Тертель.
Как сообщает БелТА, Валерия Вакульчика президент назначил новым госсекретарём Совета безопасности Белоруссии. В свою очередь Иван Тертель стал председателем КГБ республики. О том, кто займёт должность главы Госконтроля, пока не сообщается.
Лукашенко вспомнил, как помогал с работой экс-министру культуры, который стал оппозиционеромПо словам главы государства, Павел Латушко ответит по закону, так как он "перешёл красную линию".
Напомним, 9 августа в Республике Беларусь прошли президентские выборы, на которых с результатом 80,1% голосов победил действующий глава государства Александр Лукашенко. С того дня в республике начались акции протеста оппозиции, которая отказалась признавать итоги выборов.