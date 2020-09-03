Лукашенко поменял местами мэра Минска и вице-премьера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил на должность мэра Минска Владимира Кухарева, который ранее занимал должность вице-премьера страны. В свою очередь заместителем председателя правительства по решению главы государства стал бывший руководитель Мингорисполкома Анатолий Сивак, сообщает БелТА.
Лукашенко вспомнил, как помогал с работой экс-министру культуры, который стал оппозиционеромПо словам главы государства, Павел Латушко ответит по закону, так как он "перешёл красную линию".
Ранее Лукашенко отправил в отставку председателя КГБ Белоруссии, главу Госконтроля и государственного секретаря Совбеза республики. По решению президента Валерий Вакульчик стал новым госсекретарём Совета безопасности страны, а Иван Тертель назначен главой КГБ республики.