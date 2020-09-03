Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Лукашенко поменял местами мэра Минска и вице-премьера

Это лишь одна из серии сегодняшних кадровых перестановок в республике.

311
Post cover

Владимир Кухарев. Фото © БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил на должность мэра Минска Владимира Кухарева, который ранее занимал должность вице-премьера страны. В свою очередь заместителем председателя правительства по решению главы государства стал бывший руководитель Мингорисполкома Анатолий Сивак, сообщает БелТА.

Лукашенко вспомнил, как помогал с работой экс-министру культуры, который стал оппозиционером

По словам главы государства, Павел Латушко ответит по закону, так как он "перешёл красную линию".

Ранее Лукашенко отправил в отставку председателя КГБ Белоруссии, главу Госконтроля и государственного секретаря Совбеза республики. По решению президента Валерий Вакульчик стал новым госсекретарём Совета безопасности страны, а Иван Тертель назначен главой КГБ республики.

Выбор редакции

Loading...